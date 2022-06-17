«Американская разведка извинилась». Андрухович назвал сильные и слабые стороны украинцев, которые проявились во время войны 17 июня, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг на балконе поврежденного оккупантами дома в Ирпене, 16 июня (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Украинский писатель Юрий Андрухович рассказал НВ о сильных и слабых сторонах украинцев, которые проявились во время войны с Россией.

Среди сильных сторон он назвал упрямство — «то есть нежелание смириться, покориться и принять условия, которые кто-то нам диктует».

По словам писателя, во внутригосударственной жизни это упрямство может быть деструктивно, «но в случае, когда это внешняя угроза, она работает в позитив».

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«Поэтому враг и не может отбить сегодня Северодонецк и все, потому что наши защитники там уперлись, они упрямы. Хотя говорят, что этот город не имеет ни тактического, ни стратегического значения, но упрямство его держит», — считает Андрухович.

Он добавил, что когда вспоминает о «трактористах, которые на буксире тянут захваченные танки», ассоциирует это с «многолетней культурой земледельцев, которые одновременно не могли не быть воинами».

«В других, нормальных обществах это было распределено: одни работали, а другие воевали. И работавшие делились плодами своего труда, чтобы воюющие их защищали. А украинцы вынуждены были это сочетать — с плугом и с косой надо было так же ловко обращаться, как и с саблей. И это себя вдруг проявляет в таких современных картинках. Готовность в любой момент воевать связана со сноровкой и умением всяких практических вещей, как, что и где достать, а отсюда и волонтерское движение, которое совершает настоящие чудеса», — считает писатель.

Также Андрухович рассказал, что около десяти дней назад прочитал, что «одна из американских разведок, анализируя 100 дней войны, в своих формулировках извинилась, что когда разрабатывала прогноз военных действий, допустила ошибку и не учла такого фактора, как украинская воля к сопротивлению».

Именно эта воля к сопротивлению, по его словам, сейчас держит украинцев.

Комментируя слабые стороны украинцев, Андрухович отметил, что «есть жертвующие, собирающие, отдающие определенные средства, работающие, а есть такие, которые это разворовывают».

«У нас есть и остается воспитанное олигархической системой приспособленство, всевозможные методы обходить, обманывать, этот схематоз. Это все по-своему тоже работает против нас», — сказал он.

Писатель привел пример некоторых беженцев, которые выехали в Польшу и стали там получать официальную помощь, а поняв, что в западных областях Украины в целом безопасно, «начали периодически выезжать с полученными деньгами из Польши и вкладывать их где-нибудь здесь».

«Сделали из этого беженства по своему бизнес», — добавил он, выразив убеждение, что подобных явлений будут меньше.

По словам социолога Евгения Головахи, украинцы отличаются национальной устойчивостью — способностью выдерживать невзгоды, конфликты и проблемы, которые могут произойти в стране.

Слабой стороной украинцев Головаха назвал «неспособность к организованному насилию», отметив, что украинцам, возможно, не хватает жестокости для войны.



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