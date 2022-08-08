Не готовы уступать территорию. Украинцев в растерянном и подавленном состоянии очень мало — социолог Паниотто 8 августа, 16:51 11-летний мальчик машет рукой украинским военным, проезжающим мимо на реактивной системе залпового огня БМ21 в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ сообщил, что украинцев в растерянном и подавленном состоянии очень мало, так как большинство не готово уступать территорию.



«Данные Киевского международного института социологии не показывают, что сейчас многие из соотечественников находятся в растерянном и подавленном состоянии. В этом случае они были бы готовы на некоторые уступки ради окончания войны», — сказал Паниотто в интервью НВ.

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При этом социолог отметил, что в исследовании КМИСа под названием Динамика готовности к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, которое закончилось в июле, 84% опрошенных выбрали вариант ответа Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы сохранению независимости.

«С мая эта цифра не уменьшилась, а даже чуть-чуть выросла, хотя и незначительно — было 82%, стало 84%. На территориальные уступки согласны только 10%», — подчеркнул он.

Также Паниотто рассказал, что исследования Социологической группы Рейтинг показали, что у украинцев достаточно высокий уровень жизнестойкости по специальному индексу — 3,8 из 5.

«Хотя индекс немного снизился, но его динамика за последние два месяца очень незначительна — с 3,9 до 3,8», — отметил социолог.

Также, по его словам, динамика исследования эмоциональных состояний за период с марта 2020 по июнь 2022 показывает, что изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения тоже незначительны.

«Так что пока людей в растерянном и подавленном состоянии очень мало», — подытожил Паниотто.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки и будет добиваться деоккупации всей территории Украины.

По данным июньского опроса Wall Street Journal и NORC, проведенного совместно с украинской социологической компанией, 89% украинцев не согласны на территориальные уступки в обмен на мир с Россией.

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