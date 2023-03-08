«Версия построена очень дико». Генерал-майор запаса СБУ объясняет, почему причастность украинцев к подрыву Северных потоков — абсурд 8 марта, 21:47 Эксклюзив NV Россия в ближайшее время не собирается ремонтировать поврежденные Северные потоки (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

В трех иностранных СМИ почти одновременно распространились материалы о том, что к подрыву газопроводов Северный поток — 1 и 2 якобы может быть причастна «проукраинская группа» .

Журналисты не утверждают, что к этому причастны власти Украины.

Речь идет о расследовании диверсии, случившейся в сентябре 2022 года. Тогда три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах.

Видео дня

Польша и Украина обвинили вj взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Откуда появилась информация в иностранных медиа и в чью пользу играют такие обвинения, в интервью Radio NV рассказал Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ.

— Когда вы видите подобную информацию сразу в нескольких медиа, о чем вам это говорит?

— Это свидетельствует о скоординированной информационной кампании, имеющей признаки специальной информационной операции, за которой могут стоять спецслужбы. Теперь нужно разбираться, какие спецслужбы. То есть отталкиваться от того, кому это сейчас выгодно.

Выгодным Украине это быть не может. Это однозначно. Западным спецслужбам — это немного странно выглядит. Единственный бенефициар выгоды — это Российская Федерация.

Что можно предположить? Вероятно, за всем этим стоит возможная тщательно подготовленная спецоперация по дискредитации Украины. Причем очень тщательно подготовлена.

Вы видите: намеренно все обходят вопросы причастности украинских властей или украинских спецслужб — якобы, если кто и имеет к тому отношение, то какие-то проукраинские силы.

Что означает проукраинские силы? BYPOL, взявший на себя ответственность о совершении диверсии в Беларуси, это проукраинские силы или не проукраинские? Трудно сказать.

Или, например, какие-то олигархи украинского происхождения, которые хотели бы сделать индульгенцию для того, чтобы их вывели из списков на санкции. У них украинское происхождение, они в Украину могут вкладывать деньги. А почему бы не профинансировать, например, такую акцию и потом сказать «видите, я даже для Украины такое сделаю».

То есть вариантов — невероятное количество. Но, знаете ли, это с того анекдота — «ложечки нашлись, а осадочек остался».

— Можете представить, что какая-то западная разведка приходит в The New York Times и говорит: «Есть такая проукраинская группировка, они к этому причастны». Зачем это какой-нибудь западной разведке, если рассматривать тот вариант, что это действительно какая-то западная разведка сообщила?