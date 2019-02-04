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Украинцы назвали массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой для страны – опрос

Сегодня, 11:58
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StelaDi/Pixabay

Массовый выезд украинцев назвали угрозой больше половины опрошенных

55% украинцев назвали массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой для страны. 

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Социологический мониторинг, Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, компанией Info Sapiens и социологической группой Рейтинг.

Среди угроз для страны опрошенные также выделили экономический упадок (52%) и обнищание населения (47%). 

О девальвации гривны, полномасштабной войне с Россией, ухудшении здоровья нации, развале страны, росте преступности и вымирании населения, как об угрозах, говорят от 30% до 39% опрошенных.

Деградацию населения, безвластие и экологические катастрофы считают актуальными угрозами сегодня около четверти опрошенных.

О возможных массовых беспорядках, голоде и установлении диктатуры говорит каждый седьмой украинец.

Опрос проводился с 19 по 30 января. Было опрошено 10 тысяч человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

 

Теги:   Угроза Украинцы Опрос

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