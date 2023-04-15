Онлайн или по телефону. Украинцы на временно оккупированных территориях и ВПЛ смогут получить бесплатную правовую помощь — Лубинец 15 апреля, 11:12 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Украинские граждане на временно оккупированных территориях и внутренне перемещенные лица смогут обратиться за бесплатной вторичной юридической помощью по телефону или онлайн.

Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Украинцам упростили доступ к безвозмездной правовой помощи! Парламент поддержал Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении доступа к бесплатной юридической помощи. Его принятие было одной из моих рекомендаций, предоставленном в Специальном докладе по соблюдению прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — отметил омбудсмен.

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Лубинец пояснил, что ранее находящиеся на ВОТ граждане могли получить правовую консультацию с помощью единого номера контакт-центра системы безвозмездной правовой помощи, однако не всегда удавалось связаться по украинскому номеру телефона.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что ранее законодательное требование предусматривало оформление предоставления вторичной правовой помощи только в случае личного «живого» обращения клиента в центр БПД, но было невозможно для выполнения в условиях войны.

Также закон предусматривает:

право на безвозмездную вторичную правовую помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми;

право детей, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, на обращение за безвозмездной первичной и вторичной правовой помощью;

обязательное участие адвоката при рассмотрении судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица;

предоставление лицу психиатрической помощи в принудительном порядке; принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.