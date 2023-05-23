«Консервированное мясо» будет лететь. Пилоты-камикадзе РФ против украинцев на F-16: кто будет господствовать в небе — авиаэксперт 23 мая, 14:04 NV Премиум F-16 (Фото:www.lockheedmartin.com)

«Коалиция истребителей» стала одним из самых громких и наиболее плодотворных результатов саммита G7 в Японии. А спустя несколько дней уже начались тренировки украинских пилотов на F-16 в нескольких странах.

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В то же время Россия, вероятно, создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины.

Кто будет господствовать в украинском небе, в интервью Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.