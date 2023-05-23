«Консервированное мясо» будет лететь. Пилоты-камикадзе РФ против украинцев на F-16: кто будет господствовать в небе — авиаэксперт

23 мая, 14:04
NV Премиум
Поделиться:
F-16 (Фото:www.lockheedmartin.com)

F-16 (Фото:www.lockheedmartin.com)

Автор: Дмитрий Тузов

В Европе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени. На это надеются и в Минобороны Украины.

«Коалиция истребителей» стала одним из самых громких и наиболее плодотворных результатов саммита G7 в Японии. А спустя несколько дней уже начались тренировки украинских пилотов на F-16 в нескольких странах.

Видео дня

В то же время Россия, вероятно, создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины.

Кто будет господствовать в украинском небе, в интервью Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Теги:   Авиация Интервью NV Воздушное пространство Военная авиация F-16 Российская авиация Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X