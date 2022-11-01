Реанимобили за витамины: как бренд «Олидетрим» поддержал Украину 1 ноября, 13:57 Новости компаний Олидетрим

Украинское общество сегодня демонстрирует не только вдохновляющую весь мир отвагу, но и незаурядную сплоченность и готовность помогать друг другу.

Вклад каждого

Миллионы украинцев по всей стране, несмотря на свои трудности, поддерживают социальные и благотворительные инициативы. За первую неделю военного вторжения украинцы собрали 6 млрд гривен помощи. В марте «задонатили» рекордную сумму — 8,1 млрд гривен. В сентябре, согласно открытым данным, Национальный банк Украины перечислил на нужды военных 19,6 млрд гривен, на спецсчете — более 1,2 млрд гривен.



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И это средства, перечисленные только через НБУ, не учитывая большое количество прямых пожертвований фондам, волонтерам, знакомым. Люди сплачиваются и донатят быстро и организованно.



Самая свежая громкая инициатива — когда в рамках объявленного Монобанком и UNITED24 сбора денег на систему противодействия дронам «Ловец шахидов» за считанные минуты была перечислена сумма с шестью нулями. За девять минут собрали один миллион, а за двадцать — три миллиона гривен. В общей сложности было собрано 150 млн гривен менее чем за двое суток.

Или вспомним призыв Сергея Притулы и Сергея Стерненко, когда за 7 часов собрали более 206 млн гривен на дроны.



Бизнес и социальные инициативы

Если ранее социальные инициативы бизнеса были трендом, демонстрировавшим воплощение корпоративных ценностей и социальную ответственность, то сегодня пожертвования от компаний и предприятий действительно приобрели большее значение, выходящее за пределы маркетингового смысла. Это настоящий «корпоративный тыл», действенный и мощный, очень помогающий обществу.

В первые месяцы после начала войны бизнес всячески поддерживал общество, не только заранее перечисляя налоги, но и осуществляя прямую финансовую помощь. В течение нескольких месяцев запрос на социальную активность приобрел интересную особенность. Компании и бренды начали искать креативные решения по оказанию системной помощи.

В середине августа бренд витамина D3 «Олидетрим 2000» объявил о запуске Всеукраинского проекта «Поддержи себя — поддержи Украину». Цель — сбор средств на приобретение пяти реанимобилей.

Основная идея заключалась в том, что в трудные времена нужно заботиться о собственном здоровье, чтобы и дальше иметь силы и ресурс поддерживать других. Как это можно сделать?



Фото: Олидетрим

Поддержи себя — поддержи Украину

Инициатива «Поддержи себя — поддержи Украину» предполагала автоматическое отчисление 50% средств от продажи каждой упаковки препарата витамина D3 «Олидетрим 2000». Собранные средства были направлены на закупку реанимобилей, оснащенных специальным оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента и т. д.

Бренд Олидетрим, содержащий профилактическую суточную дозу витамина D3, был выбран для такого проекта не случайно. Этот витамин чрезвычайно важен для организма человека, особенно в осенне-зимний период. Сниженный иммунитет, недостаток сил, плохой сон и настроение, ослабление мышц, нервные расстройства, проблемы с кожей, выпадение волос — вот некоторые из последствий, связанных с его дефицитом. А учитывая стресс, в котором находятся граждане Украины, борясь за свою свободу, призыв уделять собственному здоровью немного больше внимания и заботиться о себе весьма актуален.

Итак, приобретение каждой упаковки «Олидетрим 2000» в аптеке автоматически равнялось донату в размере 50% от ее стоимости на покупку реанимобилей для госпиталей и больниц. А забота о себе — поддержке страны.



Понятные действия, активная вовлеченность потребителей, поддержка инициативы врачами, аптечными сетями и партнерами, огласка в СМИ позволила досрочно собрать необходимую сумму. За шесть недель украинцы собрали на пять реанимобилей, приобретя в аптеках 27 872 упаковки препарата, а организаторы направили половину его стоимости на приобретение медицинского транспорта.

Фото: Олидетрим

Реанимобили в Николаеве

Далее следовал этап приобретения автомобилей. Дело в том, что сегодня оперативно найти реанимобили за рубежом довольно сложная задача. Автомобили отличаются по классу, качеству, надо придирчиво обращать внимание на оснащение медицинским оборудованием внутри.

Сейчас все реанимобили прошли экспертную оценку и технический осмотр, имеют комплект зимней резины и дополнительно оснащены специальным оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента — всем необходимым для того, чтобы спасать жизнь людей, и они уже переданы в городскую больницу № 5 г. Николаева, где в них есть насущная потребность. Присоединился к мероприятию передачи реанимобилей больницы и глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Он отметил, что реанимобили — это наиболее острая потребность города сейчас, ведь машины постоянно выходят из строя и утрачиваются. Также, по словам Кима, Николаеву нужны средства индивидуальной защиты, зимняя резина и грузовики.

Фото: Олидетрим

Директор городской больницы № 5 Елена Терентьева отмечает, что медицинский автомобильный парк не обновлялся много лет, поэтому машины врачам жизненно необходимы. «Учитывая специфику заведения и сегодняшние вызовы, сейчас чаще возникает необходимость в перевозке больных, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Любая оперативная перевозка спасает жизнь пациента, поскольку осуществляется с целью транспортировки его к месту, где он сможет получить специализированную помощь», — говорит она.

Медицинские работники в прифронтовых городах настоящие герои. Они ежедневно рискуют жизнью, но, несмотря на это, остаются верны призванию.

Верим, что реанимобили помогут спасти не одну жизнь.

Организаторы благодарны каждому за поддержку Всеукраинского проекта «Поддержи себя — поддержи Украину». Результат доказал, что благодаря неравнодушию и активному вовлечению можно сделать доброе и достойное дело, поддержав себя, а вместе с этим и всю страну.