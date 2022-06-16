«Надо выйти победителями». Юрий Андрухович о том, как преодолеть разрушительные последствия войны 16 июня, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Школьники позируют для выпускного альбома в Чернигове, 5 июня (Фото:Instagram/@senykstas/Handout via REUTERS)

Украинский писатель Юрий Андрухович в интервью НВ рассказал, что, чтобы преодолеть разрушительные последствия войны с Россией, украинцы должны выйти из нее победителями.

На вопрос о том, какими выйдут из этой войны украинцы, Андрухович ответил, что многое зависит от того, сколько будет длиться война и чем она закончится.

«Нам жизненно необходимо представить себе победу, чтобы у нас был заряд морального усиления на будущее», — подчеркнул он, отметив, что последствия войны «на самом деле сокрушительны для всех нас».

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Главным следствием войны для украинцев писатель назвал человеческие потери — не только погибших, но и «многих искалеченных, униженных, поломанных».

«И для этого нам нужно что-то противопоставить, поэтому очень нужно выйти из этой ситуации победителями», — отметил Андрухович.

Он добавил, что если это удастся, украинцы получат «уверенность в себе и в том, что мы очень особенные, потому что выдержали и выстояли».

По словам писателя, когда в начале войны появились первые успехи Вооруженных сил Украины и «всякие эпизоды, в которых жители сел на тракторах захватывают вражеские танки», это повлекло за собой общую эйфорию.

«Но это не может продолжаться вечно, поэтому, кроме спонтанных и блестящих проявлений, надо проявить терпение, выносливость и холодный разум. И думаю, все это нам прибавится. Когда закончится война, мы будем такими взрослыми, уверенными в себе и станем одними из лидеров мирового сообщества», — подытожил он.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что Франция и Германия боятся победы Украины и поражения российского диктатора Владимира Путина, потому что победа Украины изменит всю структуру международных отношений, структуру безопасности в Европе, а «новая структура определяется победителями».

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