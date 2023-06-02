Более 10 тысяч детей, пострадавших в результате войны, получили игрушки от «Фундации Течия» 2 июня, 17:36 Новости компаний Более 10 тысяч детей получили игрушки от «Фундации Течия» (Фото:Фундация Течия)

Плюшевые фигурки героев популярной видеоигры достались детям, пострадавшим во время вторжения России, детям-сиротам и детям с инвалидностью в разных уголках Украины. Рыночная стоимость игрушек — более 10 млн грн.

Всего подарили 10 344 игрушки из коллекции MORTAL KOMBAT. Их разработали и изготовили по официальной лицензии на украинской фабрике WP Merchandise! Тысячи плюшевых героев игры теперь имеют новых владельцев в разных регионах Украины, сообщает сайт ОО «Фундация Течия».

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Игрушки передали благотворительным и общественным организациям, которые занимаются детьми-сиротами, детьми из семей ВПЛ и теми, кто потерял родителей на войне. Также их получили семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и семьи, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах. Игрушки, которые передала «Фундация Течия», являются безопасными, экологическими и соответствуют европейским сертификатам качества.



Фото: Фундация Течия

«В жесткие времена мы хотим добавить детям немного мягкой поддержки. Надеемся, что игрушки эмоционально помогут маленьким украинцам преодолевать огромные вызовы войны», — отметила председатель правления ОО «Фундация Течия» Юна Чейс.



Фото: Фундация Течия

Напомним, в феврале «Фундация Течия» передала лицензионного плюшевого Пса Патрона детям из Киевской области, пострадавшим в результате войны. Игрушку разработала и сшила украинская компания WP Merchandise, входящая в холдинг TECHIIA.

