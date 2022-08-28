Украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия — Витренко

28 августа, 20:53
Поделиться:
Отопление (Фото:Харьковские тепловые сети)

Отопление (Фото:Харьковские тепловые сети)

Автор: Елена Басараб

Из-за полномасштабного вторжения зима для украинцев будет холоднее за последние десятилетия, поэтому стоит подготовиться к зиме заранее, поскольку температура в помещениях будет до 18°.

Об этом заявил глава Нафтогаза Юрия Витренко в интервью The Guardian.

Он сообщил, что температура в помещениях будет на уровне 17−18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Кроме того, отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

Видео дня

Поэтому глава Нафтогаза посоветовал украинцам иметь много теплой одежды и одеял, если температура на улице будет ниже -10 градусов.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что многое в отопительном сезоне зависит от помощи международных партнеров, а именно Украине нужны средства для импорта газа.

Читайте также:

Это последняя зима, когда у Путина будут рычаги для газового шантажа (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Последняя зима для российского газа. Как Европа готовится сбросить газовые узы России — интервью с Ланой Зеркаль

Украине необходимо закупить еще 2 млрд. кубометров газа, в противном случае «некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно.

«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках», — сказал Витренко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Зима Юрий Витренко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X