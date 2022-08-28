Украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия — Витренко 28 августа, 20:53 Отопление (Фото:Харьковские тепловые сети)

Из-за полномасштабного вторжения зима для украинцев будет холоднее за последние десятилетия, поэтому стоит подготовиться к зиме заранее, поскольку температура в помещениях будет до 18°.

Об этом заявил глава Нафтогаза Юрия Витренко в интервью The Guardian.



Он сообщил, что температура в помещениях будет на уровне 17−18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Кроме того, отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

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Поэтому глава Нафтогаза посоветовал украинцам иметь много теплой одежды и одеял, если температура на улице будет ниже -10 градусов.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что многое в отопительном сезоне зависит от помощи международных партнеров, а именно Украине нужны средства для импорта газа.

Украине необходимо закупить еще 2 млрд. кубометров газа, в противном случае «некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно.



«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках», — сказал Витренко.

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