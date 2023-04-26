Из населенных пунктов на границе с РФ и Беларусью эвакуировали большинство жителей 26 апреля, 12:18 Большинство жителей населенных пунктов возле границы с Россией и Беларусью эвакуировали (Фото:Сумская ОВА)

Большинство населения из приближенных к границе с Россией и Беларусью населенных пунктов Черниговской и Сумской областей эвакуировали.



Об этом в эфире Радио Свобода сообщил помощник командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Евгений Сылкин.

По его словам, часть людей решила остаться несмотря на то, что российские военные обстреливают приграничные села в Черниговской и Сумской областях.

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«В основном остались пожилые люди, которым, как они говорят, нечего терять и некуда ехать. Они хотят оставаться в своих родных домах, возле могил своих родителей, своих предков», — рассказал Сылкин.

Он отметил, что РФ использует пограничную территорию Украины как полигон: обстреливает, не выбирая целей, просто тренируется или проверяет готовность артиллерии.

Накануне сообщалось, что за сутки российские войска из разных видов оружия обстреляли четыре громады Сумской области.