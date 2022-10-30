Украинцев второе утро подряд не отключали от электроэнергии 30 октября, 13:26 Электроэнергия (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Украинцы второй день подряд экономят электроэнергию, поэтому необходимости в экстренных отключениях не было.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго в Telegram.

"Сегодня второе утро подряд Диспетчерский центр Укрэнерго не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей", - говорится в сообщении.



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Отмечено, что необходимости в ограничении потребителей не возникло потому, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже.

Вечером 29 октября также было зафиксировано уменьшение объемов использования электроэнергии. В частности в часы пиковой нагрузки потребление в Киеве снизилось на 6,2%, в Киевской области - на 3,3%. Также уменьшилось потребление в Черкасской области – на 17,8%, Харьковской – на 7%, Черниговской – на 5,9%.



В Укрэнерго отметили, что сегодня вечером могут быть отключения света, если будет необходимо. Украинцев призвали и дальше экономить электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.



В то же время в воскресенье утром аварийное отключение света произошло в городе Ровно. Об этом сообщил мэр Александр Третьяк.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.



18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.



Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически ежедневно вводят веерные отключения света.

