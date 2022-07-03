Украинцев в оккупированному Крыму призвали саботировать мобилизацию
Крым (Фото:Reuters)
Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым призывает граждан в Крыму саботировать мобилизацию, которую планирует РФ на временно оккупированной территории.
"Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу. Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны -агрессора. Саботируйте решения оккупантов!... Если вы все же не сможете избежать мобилизации и вас будут привлекать к участию в войне, то при первой же возможности сдавайтесь в плен", - говорится в сообщении Представительства Президента Украины в АРК.
По информации ведомства, на днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы республики крым", которым создана так называемая "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.
Такие шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что Российская Федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории.
Представительство Президента Украины в АРК напоминает, что призыв и мобилизация наших граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности, положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Кроме того, исполнение преступных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, будет квалифицировано как преступления без сроков давности, так что рано или поздно виновные понесут ответственность, даже если они были мобилизованы принудительно.
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