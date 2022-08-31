Украинцев в оккупации призывают не участвовать в телефонных «опросах» оккупантов 31 августа, 16:21 Украинцев в оккупации призывают не участвовать в телефонных опросах захватчиков (Фото:Движение сопротивления Желтая лента/Telegram)

Движение сопротивления Желтая лента призывает жителей временно оккупированных территорий не участвовать в так называемых телефонных «опросах» оккупантов. Это может быть одна из схем проведения «референдума».

Об этом сообщает движение гражданского сопротивления Желтая лента в Telegram.

По словам активистов, у оккупантов ничего не получается с проведением псевдореферендума, поэтому они придумывают новые схемы, чтобы хоть как-то его провести.

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Одна из таких схем — общественный опрос, где жителям временно оккупированных территории Украины будут звонить неизвестные абоненты из РФ, чьи номера начинаются на +7.

В таких случаях движение сопротивления советует не брать трубку, отменить звонок. Отмечается, что ни в коем случае не нужно общаться с этими людьми, сам факт общения может рассматриваться как положительный ответ на проведение «референдума».

Желтая лента - движение сопротивления на Херсонщине, которое занимается информационным сопротивлением оккупантам.

Активисты проводят в регионе проукраинские митинги, развешивают на улицах городов и сел украинскую символику и плакаты, а также распространяют патриотические месседжи в Интернете. Кроме того, движение сопротивления обменивается информацией с партизанами Херсонщины, а также с проукраинскими активистами Донецкой, Луганщины, Харьковщины, Крыма и других временно оккупированных РФ территориях.

Ранее российский ресурс Медуза сообщал, что неудачи войск РФ на фронте срывают планы Кремля по проведению псевдореферендумов.

Президент Владимир Зеленский не раз говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

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