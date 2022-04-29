ГСЧС призвала украинцев воздержаться от походов на кладбища в поминальные дни

29 апреля, 15:25
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Одно из кладбищ Одессы (Фото:Одесский городской совет)

Одно из кладбищ Одессы (Фото:Одесский городской совет)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев воздержаться от походов на кладбища в поминальные дни.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Враг продолжает беспощадно обстреливать нашу территорию, во многих местах уже сделав ее слишком опасной. Сегодня даже деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов, требующих обнаружения и уничтожения. Зафиксированы также многие факты попадания боеприпасов на кладбища. Сейчас цена высадки цветов на могилу или новый заборчик может стать слишком высокой. Одобрили бы эту неоправданную жертву умершие? Мы уверены, что нет», - обратились в ГСЧС.

Видео дня

Спасатели просят не игнорировать оговорки об опасности.

В этом году поминальные дни, так называемые «гробки», приходятся на 1-3 мая в зависимости от региона.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ГСЧС Война России против Украины

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