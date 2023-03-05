Могут атаковать 24 Калибрами. Гуменюк предупредила украинцев об угрозе точечных ракетных атак
Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)
Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам. Враг может нанести точечные удары по Украине.
Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
Она отметила, что количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе присутствие подводных, говорит о подготовке врага к ракетной атаке.
«Какой она будет — это уже зависит от тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району», — сказала спикер.
В воскресенье, 5 марта, российские военные вывели в Черное море два наводных, а также два подводных судна-носителя крылатых ракет.
По данным пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, армия РФ может атаковать Украину 24 Калибрами.
Он также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.
Гуменюк объяснила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Таким образом, оккупанты пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, отвлекая внимание.
Она предупредила украинцев о возможных ракетных пусках и призвала не пренебрегать сигналами тревоги.