Могут атаковать 24 Калибрами. Гуменюк предупредила украинцев об угрозе точечных ракетных атак

5 марта, 09:43
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Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам. Враг может нанести точечные удары по Украине.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе присутствие подводных, говорит о подготовке врага к ракетной атаке.

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«Какой она будет — это уже зависит от тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки — это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району», — сказала спикер.

В воскресенье, 5 марта, российские военные вывели в Черное море два наводных, а также два подводных судна-носителя крылатых ракет.

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По данным пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, армия РФ может атаковать Украину 24 Калибрами.

Он также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.

Гуменюк объяснила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Таким образом, оккупанты пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, отвлекая внимание.

Она предупредила украинцев о возможных ракетных пусках и призвала не пренебрегать сигналами тревоги.

https://www.youtube.com/embed/zIbJ56N4B7Y
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Ракетные удары Наталья Гуменюк Война России против Украины Калибр

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