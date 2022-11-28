ВСУ предупредили украинцев об угрозе новой ракетной атаки РФ 28 ноября, 09:53 На боевое дежурство в Черное море вышел российский ракетоносец с Калибрами (Фото:missilethreat.csis.org)

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

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«Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа Калибр на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла», — заявила Гуменюк, добавив, что в пунктах базирования российских войск также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть задействованы в течение нескольких часов.

Представитель ВСУ считает, что на этой неделе стоит ожидать новых массированных ударов РФ.

В результате предыдущих террористических атак по гражданской инфраструктуре Украины ее энергосистеме был нанесен серьезный урон, который привел к блэкауту на всей территории страны.