Украинцев ожидает тяжелая зима, но США и союзники будут делать все для защиты ее инфраструктуры — Блинкен 27 декабря, 18:22 Зима в Киеве, 12 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также подчеркнул, что Украину ожидает сложная зима.

«Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы отремонтировать, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины», — подчеркнул он.

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26 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых повреждений украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Также начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что зимой коренных изменений в пользу армии РФ не ожидается, даже если прибудут еще мобилизованные после боевого слаживания.