После начала войны доля украинцев, положительно относящихся к россиянам, упала с 76 до 11% - социолог Паниотто 10 августа, 19:19 Девочка выглядывает через пробитое осколком российского снаряда отверстие в заборе после недавнего обстрела, Николаев, 10 августа (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ сообщил, что после начала полномасштабной войны России против Украины доля украинцев, положительно относящихся к россиянам упала с 76 до 11%.



«Отношение к гражданам России было гораздо лучше. В ноябре 2021-го положительно к россиянам относились 76% украинцев, потому что не осознавали уровень поддержки россиянами политики Путина. А уже в мае 2022 года произошло драматическое падение положительного отношения к россиянам — до 11%», — сказал Паниотто в интервью НВ.

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Социолог считает, что через 10 или 20 лет это отношение вряд ли существенно изменится.

«Но если руководство России сменится на демократическое, признает вину своей страны, начнет платить репарации, проведет денацификацию и т. п. (что пока очень трудно представить), то возможны быстрые изменения. В конце концов, даже евреи начали массово эмигрировать в Германию, правда, через 50 лет, а не 10−20», — добавил он.

В июне директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, в интервью НВ заявил, что 90% украинцев относятся к России негативно.

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