Украинцев из ОРДЛО принудительно перемещают в Россию, начато расследование — Офис генпрокурора
Жители ОРДО во время «эвакуации» в Россию, 18 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Россия с начала войны против Украины под предлогом эвакуации проводит принудительное перемещение на территорию РФ украинцев, оказавшихся на захваченных врагом территориях Донецкой области.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечено, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
«Указанные действия являются нарушением положений ст. ст. 49, 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.
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