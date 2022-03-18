Украинцев из ОРДЛО принудительно перемещают в Россию, начато расследование — Офис генпрокурора 18 марта, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Жители ОРДО во время «эвакуации» в Россию, 18 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия с начала войны против Украины под предлогом эвакуации проводит принудительное перемещение на территорию РФ украинцев, оказавшихся на захваченных врагом территориях Донецкой области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечено, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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«Указанные действия являются нарушением положений ст. ст. 49, 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.

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