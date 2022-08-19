Оккупанты запретили украинцам выезжать в Крым — мэр Мелитополя

19 августа, 14:14
После серии взрывов оккупанты запретили украинцам въезжать в Крым (Фото:REUTERS/Stringer)

После серии взрывов оккупанты запретили украинцам въезжать в Крым (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты закрыли возможность жителям захваченных территорий Украины выезжать в Крым.

Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, это связано с недавними взрывами на оккупированном полуострове.

«Следует отметить, что фильтрация в Крыму значительно увеличилась и уже не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ», — отметил он.

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9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM

Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщали о взрывах возле аэродрома Бельбек.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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