Украина ждет увеличения помощи от Германии на фоне успехов ВСУ — украинская разведка 13 сентября, 16:25 Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)

Завтра, 14 сентября, в Германии заслушают отчет министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, во время которого, вероятно, будет поднят вопрос об увеличении военно-технической помощи для Украины.

Об этом сообщает украинская разведка.

В ГУР МО подчеркнули, что успешное контрнаступление украинских военнослужащих объединяет европейские политические силы.

«Успехи украинских сил обороны в проведении контрнаступательной операции объединяют европейские политические силы», — говорится в заявлении.

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Поэтому в Украине ожидают увеличения помощи от Германии, после последнего визита Бербок в Киев. По словам военных, именно это поможет продолжить успешное контрнаступление украинских сил обороны и освободить захваченные территории РФ.

«На сегодня решение этих вопросов проходит в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Прежде всего речь о системах противовоздушной обороны, танках и БМП немецкого производства», — заявили в разведке.

Для Украины важен отход от схемы «кругового обмена» со странами Центрально-Восточной Европы и переход к прямым поставкам Украине оружия из запасов Бундесвера и предприятий военно-промышленного комплекса. Украина и ВСУ сейчас нуждаются в более новом оружии, а не только передаче старых образцов техники производства СССР.

«Украина высоко ценит помощь Германии и верит в дальнейшее сотрудничество в направлении перевооружение и защиты общего европейского дома от российской агрессии», — добавили в завершении.

13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отказ Минобороны Германии передать Украине танки Leopard 2 и БМП Marder.

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