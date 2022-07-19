Украина готовится уничтожать Черноморский флот России — Минобороны 19 июля, 17:12 Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Украина ждет получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот России. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью The Times, опубликованном во вторник, 19 июля.

По словам замминистра, защитники Украины начали очистку Черного моря с острова Змеиный, и Черноморский флот РФ неизбежно подвергнется нападению, потому что это для необходимо обеспечения безопасности украинцев.



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«Рано или поздно у нас будет достаточно ресурсов, чтобы атаковать Россию в Черном море и Крыму. Крым — территория Украины, поэтому для нас любая цель там легитимна», — сказал Гаврилов во время визита в Великобританию, где он наблюдает за обучением украинских военных.

Он отметил, что, если Украина получит необходимый военный потенциал, украинские войска готовы атаковать российские военные корабли по всему Черному морю.



Гаврилов также подчеркнул, что Украина твердо намерена вернуть оккупированный Крым. Он сказал, что полуостров можно вернуть либо военным, либо дипломатическим путем. Замминистра считает, что Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжить существовать как государство.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 15 кораблей и катеров, среди которых флагман Черноморского флота крейсер Москва. Российские оккупанты используют свои корабли в Черном море для ударов по гражданским объектам в Украине и блокировки экспорта зерна.

Инфографика: НВ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что военная техника оккупантов в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

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