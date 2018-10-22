Украина завоевала первые золотые медали на Играх непокоренных

Украинская сборная завоевала две золотые медали на соревнованиях Игры непокоренных (Invictus Games), которые проходят в австралийском Сиднее.
Первое золото Украине принес Александр Белобоков в гребле на тренажерах в категории Men's IR3.
Вторую золотую медаль в этом же виде спорта команде принес ее капитан Сергей Ильницкий.
Украинских спортсменов с победой поздравил и президент Петр Порошенко.
"Так держать! Не снижайте темп", - написал он.
Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018!— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.
Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах.
Так тримати! Не знижуйте темп ????#IAM #IG2018 pic.twitter.com/iw8aLUAO5k
Напомним, в первый день соревнований участник украинской сборной Денис Фищук принес команде бронзу в велогонках на время.
В нынешнем году на Играх Непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.
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Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.
Игры Непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.
Журнал Новое Время №38
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