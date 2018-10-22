22 октября 2018, понедельник

Украина завоевала первые золотые медали на Играх непокоренных

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На счету украинской сборной уже три медали
Фото: Invictus Games: Team Ukraine via Facebook

На счету украинской сборной уже три медали

Украинская сборная завоевала две золотые медали на соревнованиях Игры непокоренных (Invictus Games), которые проходят в австралийском Сиднее.

Первое золото Украине принес Александр Белобоков в гребле на тренажерах в категории Men's IR3.

Вторую золотую медаль в этом же виде спорта команде принес ее капитан Сергей Ильницкий.

Украинских спортсменов с победой поздравил и президент Петр Порошенко.

"Так держать! Не снижайте темп", - написал он.

Напомним, в первый день соревнований участник украинской сборной Денис Фищук принес команде бронзу в велогонках на время.

В нынешнем году на Играх Непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры Непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

Журнал Новое Время №38

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