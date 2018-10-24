Украина завоевала еще одну медаль по пауэрлифтингу на Играх непокоренных

Украина завоевала серебряную медаль по пауэрлифтингу на Играх непокоренных в Сиднее.

Как сообщили на странице украинской сборной в Facebook, серебро принес Евгений Олексенко.

После победы он обратился к боевым побратимам и поблагодарил их за поддержку.

Ранее Украина завоевала три золотых и одну бронзовую медали.

В нынешнем году на Играх непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.