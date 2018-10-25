25 октября 2018, четверг

Украина завоевала еще одно серебро на Играх Непокоренных

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Дмитренко занял второе место в метании диска
Фото: Invictus Games: Team Ukraine via Facebook

Дмитренко занял второе место в метании диска

Украина завоевала еще одну серебряную медаль на Играх Непокоренных в Сиднее.

На странице украинской сборной в Facebook сообщили, что серебро по метанию диска команде принес Юрий Дмитренко.

Ранее Украина завоевала четыре золотых и одну бронзовую медали. Также медали команде принесли украинские пловцы.

В нынешнем году на Играх непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

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