Украина завоевала еще одно серебро на Играх Непокоренных

Украина завоевала еще одну серебряную медаль на Играх Непокоренных в Сиднее.
На странице украинской сборной в Facebook сообщили, что серебро по метанию диска команде принес Юрий Дмитренко.
Ранее Украина завоевала четыре золотых и одну бронзовую медали. Также медали команде принесли украинские пловцы.
В нынешнем году на Играх непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.
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Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.
Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.
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