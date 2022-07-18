Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции

18 июля, 14:52
Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции (Фото:coe.int/коллаж НВ)

Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции (Фото:coe.int/коллаж НВ)

Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции.

Об этом сообщила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич в Twitter.

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«Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной ратификационной грамоты Стамбульской конвенции СЕ. Украина стала 36 страной — участницей этого знакового договора», — написала Бурич.

Видео дня
https://twitter.com/MarijaPBuric/status/1548962017788280832

На сайте Совета Европы говорится, что конвенция вступит в силу в отношении Украины 1 ноября 2022 года.


В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. «За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин. Конвенция направлена на предотвращение домашнего насилия, защищает переживших его и призвана содействовать судебному преследованию виновных в таких преступлениях.

На сайте президента создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе президента на петицию было сказано, что он последовательно поддерживает защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.

В инициативе Марш женщин 17 июня заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

https://www.youtube.com/watch?v=7lTlZNWN744
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Стамбульская конвенция

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