30 ноября 2018, пятница

Украина запретила въезд в Крым для журналистов - МИД

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Журналистам закрыли въезд в Крым
Фото: ГПСУ

Журналистам закрыли въезд в Крым

Украина запретила журналистам въезжать в оккупированный Россией Крым, сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД не уточнили, распространяется ли запрет только на представителей иностранных СМИ или на украинских журналистов также.

В то же время в МИД отметили, что решение о запрете въезда на оккупированную территорию было принято после "горячих дебатов".

Напомним, что с 29 ноября Госпогранслужба Украины в рамках военного положения закрыла въезд в Крым для всех иностранцев. Пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане Украины.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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