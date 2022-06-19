Украина запретила импорт книг из России и Беларуси 19 июня, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Украина запретила импорт книг из России и Беларуси (Фото:Belta / Telegram)

Верховная Рада поддержала законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве. Кроме того, в Украину запретили ввоз книг из России и Беларуси.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, глава подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов.



«Законом прекратили действие соглашения между правительствами Украины и РФ о научно-техническом сотрудничестве», — проинформировал он.

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По словам Фролова, также парламент поддержал законопроект № 7459, предусматривающий запрет на ввоз и распространение в Украине издательской продукции из РФ, Беларуси, с временно оккупированных территорий Украины, а для изданий на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран, введен разрешительный порядок ввоза, который до сих пор действовал для ввозимых из России изданий.

В то же время парламент проголосовал за законопроект № 6287 о введении стимулирования развития украинского книжного рынка как важного фактора гуманитарного развития и национальной безопасности.

В частности, предполагается с 2023 года предоставление госсубсидии в размере до 20% дохода для возмещения расходов на аренду недвижимого имущества, используемого субъектом издательского дела (который будет продавать книги на украинском языке, языках ЕС и коренных народов с использованием РРО).

«А также установили предоставление гражданам Украины натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг в 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 800 грн)», — отметил политик.

Также на заседании в воскресенье, 19 июня, Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.

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