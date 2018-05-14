Украину заподозрили в хакерской атаке на выборах в американском штате Теннесси: что об этом известно

Киберексперты округа Нокс из штата Теннесси выяснили, что к сайту избиркома обратилось подозрительное количество пользователей из зарубежных стран

Украину заподозрили в хакерской атаке на сайт избирательного комитета в американском штате Теннесси. Онлайн-сервис был выведен из строя на час в результате кибератак, осуществленных, в частности, с IP-адресов, зарегистрированных в Украине. Как восприняли эту ситуацию в США - в сюжете Радио НВ.

Кибернападение на избирательный участок

Инцидент произошел 1 мая во ходе выборов мэра округа Нокс. Атака сопровождалась "подозрительно большим количеством иностранных пользователей", которые одновременно отправили запрос на доступ к ресурсу. Запросы поступали от пользователей из около 100 стран.

"Выбор времени атаки был обусловлен тем, что нападавшие знали, что мы будем заняты ходом выборов. Очевидно, мы не узнаем, кто за этим стоит, но мы точно знаем IP-адреса, откуда началась большая часть атаки. Конечно, приступы осуществлялись отовсюду, однако нападение на сервер в своем большинстве происходил из Украины, частично - из Великобритании", - сообщил заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс в штате Теннесси Дэвид Болл.

Деяния, по словам эксперта по информационным технологиям, не принесли никакого вреда голосованию и подведению итогов. Однако сайт не работал в течение часа после закрытия избирательных участков, прежде чем специалисты исправили эту проблему.

IP-адреса из Украины

Киберексперты округа Нокс выяснили, что к сайту обратилась подозрительное количество пользователей из зарубежных стран. Эта активность была одной из вероятных причин аварии, пишет Associated Press. Неизвестно, сбой был умышленный или побочным продуктом этих событий. Следователи заявили, что невозможно узнать, откуда была совершена атака на сайт. Специалисты избирательной безопасности выразили обеспокоенность, что иностранные государственные субъекты могут использовать такие нападения, чтобы уничтожить доверие общественности к демократическому процессу.

Компьютеры украинских пользователей могли быть взломаны заранее

Хотя трафик поступает из зарубежных серверов, это не значит, что злоумышленник находился за границей, высказал свое мнение старший директор по информационным технологиям округа Ричард Морган. Интернет - это грязное место с большим количеством фонового трафика и трудно найти его происхождение, поскольку злоумышленники очень хорошо скрываются, отметил профессор компьютерных наук Райзден Волач. Злоумышленники взламывают другие компьютеры и запускают нападения с них, добавил он.

Говорить о причастности Украины к хакерской атаке на сайт избиркома в американском штате Теннесси рано, отметил в комментарии Радио НВ председатель общественной организации Украинское пиратское сообщество Сергей Ярыгин. По его словам, атака могла осуществляться дистанционно. А определенное количество компьютеров обычных пользователей из Украины просто было сломано заранее.

Дистанционная кибератака

Интернет - это грязное место с большим количеством фонового трафика, происхождение которого трудно найти

"Есть определенное количество компьютеров, которые ждут команду для выполнения определенных действий. Часть таких компьютеров была на территории Украины. Это нормальная ситуация для кибератак ", - отметил Сергей Ярыгин.

Доказать причастность Украины к атаке на сайт избиркома в округе Нокс фактически невозможно, считает эксперт по кибербезопасности, операционный директор 10Guards Виталий Якушев.

"Случается такое, когда взламывают компьютер, скрывают место атаки. Хакеры не хотят открывать своего местонахождения. Они покупают серверы с IP-адресам других стран и используют в качестве посредников, например Proxy. Конечно, не исключено, что украинские хакеры участвовали в атаках, но об этом не говорится на начальном этапе", - сообщил Виталий Якушев.

Однако, по его словам, даже покупая сервер, высококвалифицированные хакеры используют поддельные документы или чужие данные. В мае Вашингтон заявил, что удвоит сумму финансовой помощи Украине на усиление ее кибербезопасности с 5 до 10 млн долларов.