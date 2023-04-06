Украина заказала у Польши на 50 БТР Rosomak больше, чем объявлялось ранее 6 апреля, 20:39 БТР Rosomak (Фото:Jurij via Wikipedia)

Украина заказала у Польши 150 колесных бронетранспортеров Rosomak, что на 50 машин больше, чем сообщал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Данные оборонного соглашения озвучил представитель правительства Петр Мюллер.

По его словам, накануне одной из главных тем переговоров между Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским был вопрос закупки польской военной техники.

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По итогам встречи Украина подписала документ о закупке 150 БТР Rosomak, около 50 самоходных минометов RAK (на три роты) и 100 ракет для ПЗРК PIORUN.

Ранее издание TVP Info сообщило, что Зеленский и Моравецкий подписали соглашения о поставках в Украину польской военной техники, сотрудничестве стратегических компаний и участии Польши в послевоенном восстановлении Украины.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Варшаву по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения и первый официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской.