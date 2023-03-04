Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности — Галущенко
Украинские энергетики смогли преодолеть тяжелые последствия российских ракетных ударов (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)
Украина смогла справиться с тяжелыми последствиями российских ракетных ударов, которые повредили около 50% энергоинфраструктуры, и уже 21-й день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на расширенном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченные топливом: по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. т. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд куб. м (около прошлогодних объемов)", — отметил министр в субботу, 3 марта, во Львове.
Галущенко подчеркнул, что такой результат удалось достичь за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.
Глава Минэнерго напомнил, что военное влияние агрессора на украинскую энергосистему было и остается беспрецедентным: всего с октября было совершено 14 массированных ракетных ударов и 17 атак группами дронов-камикадзе. Были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи, а часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.
"Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн точек учета – это более 80% абонентов", - указал министр.
В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения для всех других категорий потребителей.
Галущенко также отметил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В частности, производятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать, восстанавливают системы передачи данных и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям.
Также, по его словам, предполагается активное развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации на стороне потребителей.
Кроме того, планируются государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, предусматривающие установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, соответствующим гибридным инвертором, который может работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации с сетью.