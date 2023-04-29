Украина заграницей готовит боевых байдарочников для форсирования Днепра — BILD 29 апреля, 09:36 Украина готовит спецназовцев для форсирования Днепра на байдарках (Фото:Bild / Telegram)

Украина заграницей готовит боевых байдарочников, которые будут вовлечены в контрнаступление, пишет немецкий таблоид Bild.

По информации издания, ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования Днепра.

Как пишет Bild, с января Украина активно закупает для этого спецтехнику и привлекает экспертов.

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Издание публикует фото и видео из тренировочного лагеря, где элитные бойцы готовятся к решению рискованных задач. Спецназовцы в полном боевом снаряжении несут байдарки к воде, а затем переплывают реку.

По информации Bild, в подготовке спецназовцев также участвует немецкий гражданин. Он тренирует около 40 украинских бойцов.

Как объясняет издание, байдарки лучше, чем моторные лодки, подходят для незамеченного приближения к занятым врагом позициям, поскольку нет шума от двигателя, а военные находятся ближе к воде, из-за чего их труднее заметить.

Сообщается, что байдарки, с которыми украинцы тренируются, легко разбираются для транспортировки даже по труднодоступной местности.

Но самое главное: байдарки имеют специальное покрытие и структуру с низким уровнем инфракрасного излучения. Это значит, что россияне почти не видят их в темноте с помощью приборов ночного видения.

Таким образом, украинские военные смогут бесшумно и почти незаметно переходить через реки или водоемы. Конечно, под прикрытием одного или нескольких снайперов на другом берегу.

Как пишет Bild, подробностей, где именно могут применить этих бойцов в контрнаступлении, неизвестно, но, очевидно, операция возможна везде, где россияне отступили за водоем и думают, что находятся в безопасности.

На прошлой неделе появилась информация о том, что украинские защитники высадились на левом берегу Днепра возле Олешек. В ВСУ призвали к информационной тишине ради безопасности украинских бойцов.