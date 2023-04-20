Силы ПВО за сутки уничтожили 21 дрон Shahed — Генштаб

20 апреля, 08:16
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Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве, 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве, 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

За прошедшие сутки, 19 апреля, российские оккупанты атаковали Украину 26 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны были уничтожены 21.

Об этом сообщает Генштаб.

Всего за сутки россияне нанесли 57 авиаударов и три ракетных. Также они совершили 69 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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«Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — заявили в Генштабе.

В среду вечером, 19 апреля, в Днепре сработало ПВО. Бойцы зенитных ракетных войск воздушного командования Восток сбили десять из 11 дронов-камикадзе. Как рассказали в Воздушных силах, кроме ударных беспилотников, оккупанты атаковали Украину ночью управляемыми авиабомбами.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ПВО Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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