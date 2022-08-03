Украинские силы за вчерашний вечер сбили российских ракет на $91 миллион — Forbes

3 августа, 11:18
Россия за прошедшие сутки вечером выпустила по Украине крылатых ракет на 114 миллионов долларов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия за прошедшие сутки вечером выпустила по Украине крылатых ракет на 114 миллионов долларов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские войска всего за вечер вторника, 2 августа, сбили российских ракет на 91 миллион долларов, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что вчера Россия выпустила восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины, семь из них удалось сбить.

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Общая стоимость выпущенных РФ ракет составляет $114 миллионов.

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Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 миллионов, Калибр — $6,5 миллионов, Искандер — $3 миллиона, Оникс — $1,25 миллиона, Х-22 — $1 миллиона, Точка-У — $0,3 миллиона.

Вечером 2 августа воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины. Во Львовской ОВА подтвердили российский ракетный удар по территории Червоноградского района.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Ракеты Война России против Украины

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