Украина за год получила 25 тысяч заявок от военных РФ на сдачу в плен — проект Хочу жить 18 сентября, 18:16 Максим Кузьминов, российский пилот, передавший Украине Ми-8 (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

За год существования проекта Хочу жить Украина получила 25 тысяч заявок от военных России на добровольную сдачу в плен. За этот период сдаться в плен в рамках проекта удалось 216 людям.

Проект в Telegram подводит промежуточные итоги своей деятельности за год существования.

Сообщается, что в общей сложности сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из России и временно оккупированных территорий Украины. Также 256 доменов сайта проекта были заблокированы Роскомнадзором.

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«За этот год мы получили более 25 тысяч заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек», — говорится в сообщении.

Проект отмечает, что была осуществлена 21 операция по выводу военных армии страны-агресора через линию фронта. Также есть успешные случаи перехода военнослужащих из России на сторону Украины с техникой.

Еще 1072 человека, по данным проекта, находятся «в режиме ожидания» и остаются на связи с проектом, ожидая своей очереди по переводу через линию фронта.

«После успешного проведения операции Синица количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии России и не только», — говорится в сообщении.

Обращение к проекту Хочу жить — единственная реальная возможность для военнослужащего РФ вернуться домой живым.

Связаться с ними можно через чат-бот: t.me/spasisebyabot либо в Telegram или WhatsApp:

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Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что после проведения операции Синица по сдаче российским пилотом вертолета Ми-8 обращений в рамках программы Хочу жить стало больше: до обнародования результатов операции, сказал представитель ГУР, ежедневно поступало 70−100 заявок, после — более 170.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов.

Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.