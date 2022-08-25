Более 690 пострадавших. Украина является единственной страной, против которой применяются кассетные боеприпасы — HRW

25 августа, 18:20
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Кассетные бомбы (Фото:Телеграф)

Кассетные бомбы (Фото:Телеграф)

На сегодняшний день Украина — единственная страна в мире, против которой в данное время применяются кассетные боеприпасы. С февраля по июль от них пострадало не менее 689 мирных жителей.

Об этом сообщает Human Rights Watch.

В отчете отмечается, что Россия применяла кассетные боеприпасы сотни раз как минимум в 10 из 24 регионов Украины.

По предварительным данным, в период с февраля по июль 2022 года в результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов в Украине пострадало не менее 689 мирных жителей.

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«Украинские силы также, по-видимому, применяли кассетные боеприпасы не менее двух раз», — считают в организации.

Кассетные боеприпасы могут выпускаться из артиллерии, ракет и минометов или сбрасываться с самолетов. Обычно они открываются в воздухе, разбрасывая несколько бомб на большой площади. Многие из них не взрываются сразу, а могут калечить и убивать жителей в течение многих лет, пока не будут обезврежены и уничтожены.

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Проведенное Human Rights Watch расследование в Харькове показало, что в мае и июне российские войска выпустили кассетные боеприпасы, которые повредили жилые дома, городские улицы и парки, поликлинику при родильном доме и культурный центр.

Организация отмечает, что в 2022 году Россия использовала в Украине как запасы старых кассетных боеприпасов, так и вновь разработанные.

Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года, которую ратифицировали 110 стран и подписали еще 13, полностью запрещает это оружие. С момента принятия конвенции 30 мая 2008 г. не поступало подтвержденных сообщений или утверждений о новом применении, производстве или передаче кассетных боеприпасов каким-либо государством-участником. Однако ни Россия, ни Украина не являются ее подписантами.

«И Россия, и Украина должны отказаться от применения кассетных боеприпасов и присоединиться к международному договору 2008 года о их запрещении», — призывают в Human Rights Watch.

25 августа глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты обстреляли город кассетными боеприпасами.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запрещенное оружие Кассетные бомбы Война России против Украины

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