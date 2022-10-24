Украина заменила флаг режима Лукашенко на границе с Беларусью на бело-красно-белый

24 октября, 10:25
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Бело-красно-белый флаг является историческим национальным символом Беларуси (Фото:Скриншот видео СТВ)

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным символом Беларуси (Фото:Скриншот видео СТВ)

Сотрудники ГПСУ заменили красно зеленый флаг диктаторского режима Александра Лукашенко на границе с Беларусью на оппозиционный бело-красно-белый.

Об этом сообщает Reform.by.

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На смену флага уже отреагировал местный канал СТВ, сняв об этом сюжет, в котором возмутился поступком украинской стороны.

«Примерно два месяца назад наряду с государственным флагом Украины в пункте пропуска был вывешен также еще и бело-красно-белый флаг. И надо отметить, что и на близлежащих пунктах пропуска на участке Брестской пограничной группы украинцы также вывесили флаги бело-красно-белого цвета», — посетовал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

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При этом в своем сюжете подконтрольные Лукашенко пропагандисты оппозиционный символ решили заблюрить.

Скриншот видео СТВ
Фото: Скриншот видео СТВ
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Бело-красно-белый флаг является историческим национальным символом Беларуси, и был государственным до референдума 1995 года, по итогам которого его заменили.

Напомним, что последнее время на украинско-беларуской границе наблюдается напряжение в связи с угрозой повторного вторжения РФ с северного направления.

Кремлевский режим стянул туда значительные силы, пытаясь оттянуть часть подразделений ВСУ с юга ивостока, где продолжается успешное контрнаступление Сил обороны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Граница Беларусь Александр Лукашенко Госпогранслужба Украины Флаг

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