«Кроме Стугны-П и танков Булат». Украина выпускает хорошие системы вооружений только штучно — израильский офицер

6 июля, 17:43
Единственный экземпляр украинской САУ Богдана помог освободить от оккупантов остров Змеиный (Фото:Сергій Пашинський via Facebook)

Единственный экземпляр украинской САУ Богдана помог освободить от оккупантов остров Змеиный (Фото:Сергій Пашинський via Facebook)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал о том, что, за исключением Стугны-П и танков Булат, Украина выпускает хорошие системы вооружений только штучно.

«У нас упоминаются те образцы вооружения Украины, которые выпущены фактически штучно, как САУ Богдана. То есть, их нет много. У нас война, я напомню, пятый месяц. Это война, в том числе, и экономики, индустрии, война обществ. И эта война на истощение. Эти образцы вооружения отличные, они хорошие, но победит Украина не благодаря им, а благодаря поддержке Запада, ленд-лиза», — сказал Левин.

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Военный эксперт отметил, что ВПК Украины и украинские инженеры могут делать хорошие системы и то, почему они оказались штучными и не были поставлены на вооружение — большой вопрос, который нужно будет задать после окончания горячей фазы войны.

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«Почему тот же Нептун не был принят [на вооружение] еще в прошлом году, и развернут, скажем, на берегах», — привел он пример.

Левин добавил, что штучно были произведены не все новые украинские вооружения.

«Стугна-П была произведена массово. Во многом это помогло в первые месяцы войны и сейчас остановить танковые армады ВС РФ. Все видели огромное количество записей, как операторы Стугны-П уничтожают бронетехнику России. Те же танки Булат — их до 100 штук было произведено. Что такое сотня танков? По сравнению с Россией немного, а сравнивая с Европой — это много. Это хорошее количество танков, это немало», — рассказал он.

30 июня Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на Змеином, заставив их срочно бежать — буквально «отправиться вслед за российским военным кораблем» Москва, который начал захват острова четыре месяца назад и впоследствии был утоплен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что важнейшую роль в освобождении острова сыграла украинская САУ Богдана.

В апреле издание The Economist сообщило, что флагман Черноморского флота РФ Москва подбили две ракеты Нептун украинского производства.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Война в Украине Российско-украинская война Нептун Радио НВ САУ Богдана Война России против Украины Стугна-П

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