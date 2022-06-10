Женская сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла чемпионат Европы в Албании 10 июня, 12:31 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Сборная Украины по тяжелой атлетике

Украинские тяжелоатлетки заняли первое место в медальном зачете турнира, завоевав 7 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды.

В Албании завершился Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, проходивший с 28 апреля по 5 мая в Тиране. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, которая длится более трех месяцев, национальная команда сумела качественно подготовиться к европейскому первенству и достойно выступить на соревнованиях.

Фото: Сборная Украины по тяжелой атлетике

Особенно успешно на турнире проявила себя женская сборная, завоевавшая 18 медалей: 7 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые. Среди украинских призерок следует выделить Ирину Деху, ставшую абсолютной чемпионкой Европы в весе 81 кг, и Марию Гангур, которая выиграла двоеборье в весовой категории 64 кг.

Фото: Сборная Украины по тяжелой атлетике

Золотые награды в отдельных упражнениях в женской сборной также завоевали ставшие вторыми в двоеборье Ангелина Ломачинская и Камила Конотоп. Серебро в своих весовых категориях также добыли в борьбе Алина Марущак и Анастасия Маневская.

Фото: Сборная Украины по тяжелой атлетике

Скромнее на турнире выступили украинские мужчины, получившие всего три награды: одну серебряную и две бронзовые. Лучший результат в мужской сборной показал Максим Домбровский в весовой категории 96 кг. Несмотря на юный возраст, 20-летний тяжеловес сумел продемонстрировать результат мирового уровня и в толчке одолеть штангу весом 207 кг.

Фото: Сборная Украины по тяжелой атлетике

При этом следует отметить, что соревнования пропускал один из самых перспективных украинских тяжеловесов Богдан Гоза, недавно выигравший чемпионат мира среди юниоров в весовой категории 109 кг. По согласованию с тренерским штабом сборной он по индивидуальному плану готовится к Чемпионату мира уже в супертяжелом весе.

По итогам Чемпионата Европы сборная команда Украины (женщины + мужчины) заняла второе общекомандное место с рекордным для себя количеством наград. В целом украинские ребята сумели завоевать в борьбе 21 медаль: 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. В общем зачете нашу команду опередила только сборная Болгарии, завоевавшая 13 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.