За помощь РФ. Верховная Рада ввела санкции против Ирана на 50 лет

29 мая, 17:39
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

В понедельник, 29 мая, Верховная Рада одобрила введение санкций против Ирана на 50 лет.

Об этом говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко.

Введение санкций против исламского государства поддержали 328 народных депутатов.

«После того, как они (иранцы — ред.) помогают России, предоставляют сотни „шахедов“, которые кошмарят наши города, нужно еще разрывать дипломатические отношения. Санкции — это хорошо, но недостаточно», — подчеркнул Гончаренко.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести санкции против Ирана — соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте 27 мая. Документ называется О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Исламскую Республику Иран и предлагает ввести в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

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В апреле стало известно, что за шесть месяцев Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

При этом официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны-камикадзе.

25 мая правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран на 50 лет

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Иран Верховная Рада Украинские санкции Санкции Война России против Украины

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