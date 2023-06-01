Болезненные воспоминания. Почему Запад раньше был против вступления Украины в НАТО, а теперь стал «за» — эксперт Брукингского института 1 июня, 08:40 NV Премиум Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Alina Yarysh / REUTERS)

История предыдущих расширений сделала западные блоки более осторожными, но от этого не менее заинтересованными в присоединении Украины, рассказала в интервью NV Констанц Штельценмюллер, директор Центра США и Европы Брукингского института.

До начала полномасштабного российского вторжения Запад сомневался в способности Украины трансформироваться — в политическом, экономическом и военном плане — для вступления в НАТО и ЕС. Впрочем, решительное сопротивление украинцев захватчикам эти сомнения развеяло, утверждает Констанц Штельценмюллер, директор Центра США и Европы Брукингского института, с которой NV пообщался в ходе Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Сама она тоже изменила взгляды. «Раньше я считала, что вступление Украины в НАТО не является возможным или вероятным, — признается она, — но теперь думаю, что оно необходимо».

Однако украинцам следует понимать, что вызывает беспокойство у действующих членов западных блоков и заставляет их быть крайне осторожными в вопросах расширения, подчеркивает Штельценмюллер. Это, в частности, «болезненные воспоминания» о предыдущих сложностях и неудачах.

Например, для Румынии и Болгарии, присоединившихся к ЕС в 2007 году, серьезным вызовом стала интеграция норм объединения в свои национальные правовые системы. Это может быть бременем для любого государства с хрупкими демократическими институтами, отмечает эксперт.

«В ретроспективе эти страны выглядят хорошим примером того, почему нам нужны гораздо более индивидуальные решения, учитывающие одновременно особенности страны-кандидата на вступление и способность ЕС абсорбировать нового члена», — говорит она.

Еще одним уроком стали замороженные переговоры о вступлении с Турцией. После того, как турецкая сторона отказалась выполнять требования Евросоюза в сфере защиты прав человека, в 2016 году одиннадцатилетний процесс переговоров остановился. Вся эта ситуация, по мнению Штельценмюллер, негативно повлияла на поддержку турецкой демократии.

Свои досадные страницы были и в истории НАТО. Среди них — несостоятельные обещания о Плане действий по членству в НАТО (MAP), данные Украине и Грузии на саммите Альянса в 2008 году в Бухаресте. А ранее, после терактов 11 сентября, — вклад грузин в войну американской коалиции в Ираке, который был сделан в условиях «политического и демократического вакуума», вспоминает эксперт.

Все это ошибки, которых хотелось бы в дальнейшем избежать. При этом, Запад искренне заинтересован в том, чтобы Украина смогла осуществить изменения, необходимые для вступления в НАТО и ЕС.

«Ведь мы знаем, что неудача будет катастрофой не только для вас, но и для нас», — подчеркивает Штельценмюллер.