«Ценные подарки» для оккупантов. Минобороны показало первые 152-мм снаряды, изготовленные Укроборонпромом 29 ноября, 13:14 Производством снарядов занимается Укроборонпром (Фото:Telegram-канал Минобороны)

В Министерстве обороны показали первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном Укроборонпром.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Минобороны.

«Государственный концерн Укроборонпром подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней», — говорится в сообщении.

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Как отмечает BBC News Украина, вся украинская постсоветская артиллерия использует эти снаряды стандартов 122 мм и 152 мм. Их запасы почти иссякли еще на начальных этапах войны весной и летом. Поэтому союзники пытались поставлять их из составов стран НАТО Восточной Европы, однако их запасы очень ограничены.

Поэтому наладка производства собственных снарядов, которую Украина пыталась сделать в течение последних пяти лет, стала очень актуальной.

Собственно изготовление таких боеприпасов существенно усилит возможности Вооруженных сил Украины.

18 ноября Укроборонпром сообщил, что наладил производство боеприпасов советских калибров 122 мм и 152 мм и мин калибра 120 мм.

9 ноября Украина и Чехия подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

20 сентября в Укроборонпроме сообщали о планах построить совместный боеприпасный завод вместе со страной НАТО.

