«Ценные подарки» для оккупантов. Минобороны показало первые 152-мм снаряды, изготовленные Укроборонпромом
Производством снарядов занимается Укроборонпром (Фото:Telegram-канал Минобороны)
В Министерстве обороны показали первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном Укроборонпром.
Соответствующие фото появились в Telegram-канале Минобороны.
«Государственный концерн Укроборонпром подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней», — говорится в сообщении.
Как отмечает BBC News Украина, вся украинская постсоветская артиллерия использует эти снаряды стандартов 122 мм и 152 мм. Их запасы почти иссякли еще на начальных этапах войны весной и летом. Поэтому союзники пытались поставлять их из составов стран НАТО Восточной Европы, однако их запасы очень ограничены.
Поэтому наладка производства собственных снарядов, которую Украина пыталась сделать в течение последних пяти лет, стала очень актуальной.
Собственно изготовление таких боеприпасов существенно усилит возможности Вооруженных сил Украины.
18 ноября Укроборонпром сообщил, что наладил производство боеприпасов советских калибров 122 мм и 152 мм и мин калибра 120 мм.
9 ноября Украина и Чехия подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.
20 сентября в Укроборонпроме сообщали о планах построить совместный боеприпасный завод вместе со страной НАТО.