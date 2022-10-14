Украина восстановила резервное электроснабжение захваченной ЗАЭС — МАГАТЭ 14 октября, 23:36 Запорожская АЄС захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что украинские инженеры восстановили резервное питание ЗАЭС.



«Наличие резервной внешней электроэнергии через распределительное устройство соседней теплоэлектростанции обеспечивает наибольшую атомную электростанцию в Европе буфером, если подключение к ее последней действующей линии электропередач 750 кВ будет снова прервано», — заявил Гросси.

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Он подчеркнул, что персонал ЗАЭС делает все возможное, чтобы «поддержать хрупкую ситуацию с электроснабжением».

До российской агрессии ЗАЭС имела доступ к четырем высоковольтным линиям, однако три из них были разрушены. В данный момент персонал готовиться к перезапуску двух блоков АЭС.

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Ранее стало известно, что Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена во второй раз за последние пять дней. В Энергоатоме утверждали, что АЭС была обесточена из-за российских ракетных обстрелов.

Ночью в субботу, 8 октября, из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия связи ЗАЭС, в результате чего была станция полностью обесточена. 9 октября украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате обстрелов РФ.