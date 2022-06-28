Почти половина с Азовстали: Украина вернула тела еще 46 погибших героев 28 июня, 12:39 Операция прошла на территории Запорожской области (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 28 июня, Украина вернула тела еще 46 героев, погибших, защищая страну от российских захватчиков.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там рассказали, что соответствующая операция прошла на территории Запорожской области.

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«Украина вернула тела 46 героических защитников для их достойного захоронения. Из них 21 — защитники Азовстали», — говорится в сообщении.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава, украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.

По словам президента Владимира Зеленского, в российском плену сейчас находятся более 2,5 тысяч военных с Азовстали.

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