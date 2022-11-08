Украина вернула домой тела еще 38 погибших героев

8 ноября, 12:02
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С июня удалось вернуть 663 военных, погибших, защищая Украину от российских захватчиков (Фото:Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий)

С июня удалось вернуть 663 военных, погибших, защищая Украину от российских захватчиков (Фото:Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий)

Во вторник, 8 ноября, состоялась передача Украине тел военнослужащих, погибших, защищая свою страну от российских захватчиков.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как сообщается, на этот раз удалось вернуть родным тела 38 украинских героев.

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«Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряду силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», — говорится в сообщении.

Всего же по состоянию на сегодняшний день удалось вернуть 663 погибших украинских военных.

Первый обмен с РФ состоялся в июне. Тогда домой вернули 160 тел, в том числе защитников Азовстали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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