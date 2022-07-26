Украина вернула тела еще 25 своих погибших защитников
Украина вернула тела еще 25 погибших военных (Фото:minre.gov.ua)
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины», — говорится в сообщении.
Процесс возвращения тел проходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.
19 июля Украина вернула тела еще 45 погибших военных.
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