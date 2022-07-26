Украина вернула тела еще 25 своих погибших защитников 26 июля, 11:25 Украина вернула тела еще 25 погибших военных (Фото:minre.gov.ua)

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины», — говорится в сообщении.

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Процесс возвращения тел проходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

19 июля Украина вернула тела еще 45 погибших военных.

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