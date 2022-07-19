Украина вернула тела еще 45 погибших военных

19 июля, 12:05
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных (Фото:minre.gov.ua)

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных (Фото:minre.gov.ua)

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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«Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/SlTTdHQML0A

21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обмен Украина Обмен пленными Война России против Украины

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