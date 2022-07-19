Украина вернула тела еще 45 погибших военных 19 июля, 12:05 Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных (Фото:minre.gov.ua)

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции», — говорится в сообщении.

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21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.



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