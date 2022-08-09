Состоялась новая передача тел: Украина вернула 17 своих погибших защитников

9 августа, 14:14
Украина вернула тела 17 своих погибших защитников (Фото:minre.gov.ua)

Украина вернула тела 17 своих погибших защитников (Фото:minre.gov.ua)

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам пропавшим без вести Олегу Котенко и других силовых структур Украины.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

19 июля в рамках операции по передаче тел погибших военных Украина вернула тела 45 своих защитников.

21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обмен Украина Война России против Украины

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