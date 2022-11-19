Украина вернула из российского плена трех морских пехотинцев — ВМС

19 ноября, 12:26
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Украина вернула из российского плена троех морских пехотинцев (Фото:Военно-морские силы ВС Украины/Telegram)

Украина вернула из российского плена троех морских пехотинцев (Фото:Военно-морские силы ВС Украины/Telegram)

Из российского плена вернули трех морских пехотинцев отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Об этом сообщает ВМС ВСУ в субботу, 19 ноября.

Бойцам оказали медицинскую и психологическую помощь.

«Военно-морские силы Украины еще раз доказывает, что лозунг Своих не бросаем“ для нас не просто слова», — заявили в ВМС.

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29 октября между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских защитников и двое гражданских. 17 октября из плена оккупантов вернули 108 украинок.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пленные Плен Пленный ВМС Украины Морская пехота

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